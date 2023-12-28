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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Özcan ve sendikacı Kavlak'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.

Mümin Altaş  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Özcan ve sendikacı Kavlak'ı hastanede ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

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