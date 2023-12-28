Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Özcan ve sendikacı Kavlak'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.
Ankara
Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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