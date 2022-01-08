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MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.

Ali Kemal Akan   | 08.01.2022
MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.

Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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