Dolar
35.58
Euro
36.73
Altın
2,705.67
ETH/USDT
3,387.90
BTC/USDT
107,926.00
BIST 100
10,041.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
12 yıllık aranın ardından, Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçiyor.
logo
Gündem

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin, 20 Ocak 2018'de Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazileri andı.

Alper Şaşmaz  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, harekatın, "bir destanın adı" olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu
Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak
Yargıtay, başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaşan kişinin cezasını onadı
Ocak ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Benzer haberler

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet