MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin, 20 Ocak 2018'de Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazileri andı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, harekatın, "bir destanın adı" olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."
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Bir destanın adıdır #ZeytinDalıHarekâtı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 7'nci yıl dönümünde aziz… pic.twitter.com/erX4svaeqP