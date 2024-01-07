MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri videoyla andı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından söz konusu videoyla şunlar paylaşıldı:
"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.