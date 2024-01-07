Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,237.20
BTC/USDT
44,026.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da D-100 Karayolu Esenyurt mevkiinde İETT otobüsü direğe çarptı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı

Ankara

Yumaklı, yazılı açıklamasında, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu/yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2023'te toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 gemi ve 3 bin 563 muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yumaklı, ülkenin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınıp sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrikalı eski Yahudi milletvekili Feinstein'a göre, İsrail apartheidi ülkesindekinden daha zalimce
AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi 3 yıllık deprem çözümlemesini bir yılda yaptı
İstanbul'da geçen yıl taksilerle ilgili 71 bin 958 şikayette bulunuldu
Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

Benzer haberler

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı

Deprem bölgesindeki yetiştiricilere hayvan dağıtımı tamamlandı

TARSİM'den çiftçilere geçen yıl 17,2 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi

Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı

Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı
Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Bakan Yumaklı, gelecek yıl 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi

Bakan Yumaklı, gelecek yıl 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet