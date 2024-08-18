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MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."

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MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

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