MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."
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İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2024
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;
▪️ 6 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde,
▪️ 2 helikopter ile İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde,
▪️ 2 helikopter ile… pic.twitter.com/wsXPJAQmrY