MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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⏱️ 10:00— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 23, 2022
📍Marmaris, Bördübet
Tek seferde 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter ile yangına böyle müdahale edildi https://t.co/uDeLBItudn pic.twitter.com/K8Uo3Qsz2f