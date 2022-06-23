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MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Selma Kasap   | 23.06.2022
MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter desteği

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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