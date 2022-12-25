MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, soğuk kış gecesinde, ateş başında "Deniz üstü köpürür" türküsünü söyleyen komandoların görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Korkusuzdur dağların efesi, titretir düşmanı komandonun sesi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan kahraman komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.