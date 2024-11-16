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MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşundan kokpit içi görüntüleri paylaştı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün KKTC'deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı." ifadeleri kullanıldı.

16.11.2024


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