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MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından Cumuhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türkiye'deki ve Türk ordusunun katettiği mesafeye ilişkin görüntüler, 100. Yıl Marşı'ndan "Özgürlük tutkusu damarlarımda/ Çelikten her nefer semalarımda / Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize/ Tek yürek bu millet en zor anında." dizeleriyle verildi.

29.10.2023


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