MSB'den "Amfibi Harekat Eğitimleri"ne ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Amfibi Harekat Eğitimleri"nin fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Fotoğraflar, bakanlığın sosyal medya hesabından, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde Amfibi Harekat Eğitimleri icra edildi." bilgisiyle yayımlandı.
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Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde Amfibi Harekât Eğitimleri icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3DIwDqfFvJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2024