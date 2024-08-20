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Gündem

MSB'den "Amfibi Harekat Eğitimleri"ne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Amfibi Harekat Eğitimleri"nin fotoğraflarını paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
MSB'den "Amfibi Harekat Eğitimleri"ne ilişkin paylaşım

Ankara

Fotoğraflar, bakanlığın sosyal medya hesabından, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde Amfibi Harekat Eğitimleri icra edildi." bilgisiyle yayımlandı.

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