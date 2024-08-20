Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı
Kırklareli'nin doğusu için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan tahmine göre, Kırklareli'nin doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.