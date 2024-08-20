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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Kırklareli'nin doğusu için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin, Ömer Olcay  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan tahmine göre, Kırklareli'nin doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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