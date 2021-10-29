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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesaj

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı video mesajla kutladı.

Barış Gündoğan   | 29.10.2021
MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesaj

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık" başlığıyla paylaşılan video, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait özel görüntülerle başlıyor.

Savaşın ardından başta ekonomi olmak üzere her alanda verilen kalkınma mücadelesinden görüntülerin de bulunduğu paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'te yaptığı bir konuşmasındaki "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini, emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe, milli ideal verimleri güvenle çalışmada ilerleme hevesinde, milli birlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir." şeklindeki sözleri ise savunma sanayisinde son yıllarda yapılan teknolojik atılımların görüntüleriyle paylaşıldı.

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