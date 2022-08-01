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MSB, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü geminin yoluna devam ettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 01.08.2022
MSB, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü geminin yoluna devam ettiğini açıkladı Fotoğraf: Vladimir Shtanko - AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."

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