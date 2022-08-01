MSB, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü geminin yoluna devam ettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.
1⃣ Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.#MSB pic.twitter.com/ER7QM8VpIB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."
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Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 1, 2022
AA muhabiri Davit Kachkachishvili Odesa Limanı'ndan detayları aktardı https://t.co/nLrcSHaCpv pic.twitter.com/xPMCPhvOld