MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.