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MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 23.11.2022
MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

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