MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
- Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatıyla 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Biz;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2022
Gün gelir asil milletimiz için kalkan,
Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!
Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor! pic.twitter.com/hfr1nvWrnW
MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.