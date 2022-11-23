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Habur Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 1033 elektronik sigara ele geçirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.11.2022
Habur Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır "şüpheli" bulundu.

Söz konusu tır, x-ray taramasına sevk edilirken, tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada tırın dorse kısmı ile şase arasında bulunan boşluklara gizlenmiş 798 kaçak elektronik sigara bulundu.

Diğer operasyonda da Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur gümrük sahasına gelen bir aracı "şüpheli" olarak görüp yakın takibe aldı. Araç, arama hangarına alındı ve alt şase kısımlarındaki boşluklara gizlenmiş 235 kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Söz konusu operasyonlarda ele geçirilen 1033 kaçak elektronik sigaraya el konulurken, olaylara ilişkin soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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