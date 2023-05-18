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MSB, TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
MSB, TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

Paylaşımda, "TCG Anadolu  Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

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