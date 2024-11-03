MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun bazı eğitimlere katıldığını bildirdi
MSB, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, "Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri" ve "Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları tarafından 'Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri', 'Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları' gerçekleştirildi. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'de bulunan ATAK bot ve helikopter ile de 'Koordineli Suüstü Harekatı Eğitimi' yapıldı."
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TCG GÖKOVA, TCG GEDİZ ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ’den oluşan “Somali Deniz Görev Grubu” unsurları tarafından; “Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri”, “Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları” gerçekleştirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2024
TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ’de bulunan ATAK bot ve helikopter ile… pic.twitter.com/XDzvgmbWgE