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MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun bazı eğitimlere katıldığını bildirdi

MSB, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, "Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri" ve "Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun bazı eğitimlere katıldığını bildirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları tarafından 'Acil Sıhhi Tahliye ve Atış Eğitimleri', 'Helikopterden Makineli Tüfek/Hafif Silah Atışları' gerçekleştirildi. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'de bulunan ATAK bot ve helikopter ile de 'Koordineli Suüstü Harekatı Eğitimi' yapıldı."

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