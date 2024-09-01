MSB, SAT komandolarının silahlı eğitim görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının silahlı eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
"O bir SAT komandosu. Güçlü, cesur, korkusuz" notuyla yapılan paylaşımda, komandoların silahlı eğitimlerinin görüntülerine yer verildi.
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O bir SAT Komandosu!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2024
Güçlü, Cesur, Korkusuz 💪#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lUoTaUrcVU