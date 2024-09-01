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MSB, SAT komandolarının silahlı eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının silahlı eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
MSB, SAT komandolarının silahlı eğitim görüntülerini paylaştı

Ankara

"O bir SAT komandosu. Güçlü, cesur, korkusuz" notuyla yapılan paylaşımda, komandoların silahlı eğitimlerinin görüntülerine yer verildi.

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