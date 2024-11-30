MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor."
Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2024
Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap’ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve… pic.twitter.com/No7V6YgJDz
Paylaşımda Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlardan görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.