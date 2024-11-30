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MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor."

Paylaşımda Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlardan görüntüler de yer aldı.

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