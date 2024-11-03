Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
67,617.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu, TCG Burgazada, TCG Gelibolu ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Oğuzhan Sarı  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin soruşturma sürüyor
İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Benzer haberler

MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı

MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Brüksel, güvenlik ve savunma dengelerinin değişmesinden endişeli

Brüksel, güvenlik ve savunma dengelerinin değişmesinden endişeli
TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi

TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi
Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet