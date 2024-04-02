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MSB "Kış-2024 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının yıllık planlı eğitimleri kapsamında düzenlenen Kış-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
MSB "Kış-2024 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiğini bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde tüm doğu illerinde icra edilen tatbikatın hazırlıklarına 2 ay önceden başlanıldığı belirtildi.

Kış-2024 Tatbikatı'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yıllık planlı eğitimleri kapsamında, 5 Mart'ta başladığı ve 5 Nisan'da sona ereceği ifade edilen açıklamada, tatbikatın "fiili atışlı arazi tatbikatı" ayağının Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildiği, doğu sınırlarında "fiili sınır güvenliği tatbikatları" ayağının, Ağrı ve Tatvan'da ise "fiili atışsız arazi tatbikatı" ayağının icra edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Tatbikat kapsamında, kahraman Türk topçusu tarafından hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadesi kullanıldı.

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