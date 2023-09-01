MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kandil ve Asos'ta teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgelere gerçekleştirilen hava harekatından görüntüleri paylaştı.
Ankara
MSB'nin Irak'ın kuzeyindeki harekattan paylaştığı görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtından görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bzl87odhox— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023