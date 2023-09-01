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MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kandil ve Asos'ta teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgelere gerçekleştirilen hava harekatından görüntüleri paylaştı.

İsa Toprak  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Ankara

MSB'nin Irak'ın kuzeyindeki harekattan paylaştığı görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

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MSB, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
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