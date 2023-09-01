Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda TEKNOFEST etkinlik alanınında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir. Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.