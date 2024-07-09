MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlar kapsamında yapılan tank atışının görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor." notuyla yapılan paylaşımda, tank atışına yönelik görüntülere yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2024
Hedefler tek tek imha ediliyor.
📍Irak’ın kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DaF3znfPNW