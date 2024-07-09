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MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlar kapsamında yapılan tank atışının görüntülerini paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "​​​​​​​Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor." notuyla yapılan paylaşımda, tank atışına yönelik görüntülere yer verildi.

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