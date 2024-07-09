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Antalya'da çıkan yangın zeytin ve meyve ağaçlarına zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

Servet Tümer  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Antalya'da çıkan yangın zeytin ve meyve ağaçlarına zarar verdi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Belkıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler zeytin ve meyve ağaçları olan bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, 1 dekarlık alandaki zeytin ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

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