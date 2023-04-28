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MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.

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