MSB, F-16'nın gece uçuşu görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.
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Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/J3j60XKwzn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2024