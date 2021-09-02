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MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 02.09.2021
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

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