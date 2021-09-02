MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.
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Yapımına 9 Ekim 1944’te başlanan ve 1 Eylül 1953’te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir’den tarihî fotoğraflar...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#MSB #TSK #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/hud7L0o8yw