MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nın düzenlenen açılış töreniyle başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Birliklerimizde de açılış törenleri düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, açılış töreni ve ilk uçuşa ilişkin görüntüler de yer aldı.
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2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Birliklerimizde de açılış törenleri düzenlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/S4fyiLSLKl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2024