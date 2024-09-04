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MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nın düzenlenen açılış töreniyle başladığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Birliklerimizde de açılış törenleri düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, açılış töreni ve ilk uçuşa ilişkin görüntüler de yer aldı.

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