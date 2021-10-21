Dolar
9.26
Euro
10.78
Altın
1,784.27
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,433.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 21.10.2021
MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan kışın günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği uyarısı

Benzer haberler

MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İkna yoluyla teslim olan teröristlerin ifadeleri PKK'nın mağara ve silah depolarını ortaya çıkardı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı
Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde

Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi