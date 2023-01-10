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MİT'e geçen yıl terör örgütleriyle ilgili 106 bin ihbar geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına geçen yıl, terör örgütleriyle ilgili iletilen 106 bin ihbardan 7 bini operasyona dönüştürüldü.

Cankut Taşdan   | 10.01.2023
MİT'e geçen yıl terör örgütleriyle ilgili 106 bin ihbar geldi

Ankara

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre "www.mit.gov.tr" internet sitesi 2022'de 2 milyon 144 bin kez ziyaret edildi.

Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre artarak 75 binden 106 bine çıktı.

Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 7 bin 40'ı FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili oldu.

İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yabancı dilde çok sayıda ihbar geldi

MİT'e geçen yıl İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde 2 bin 785 ihbar yapıldı. Yabancı dildeki ihbarların büyük bölümünün de terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi.

Teşkilata 12 bin 372 başvuru

Teşkilatın geçen yılbaşında yenilenen kariyer sitesi de büyük ilgi gördü. 12 bin 372 kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr" üzerinden öz geçmişini gönderdi. Bu sayı iki yıl önce yaklaşık 5 bindi. Rakamlar iki yılda iş başvurusu sayılarının yaklaşık 2,5 kat arttığını ortaya koydu.

İhbar sayılarında artış yaşandı

MİT'e 2020'de 23 bin 553, 2021'de yaklaşık 75 bin ihbar yapıldı. İhbar sayıları 2022'de bir yıl öncesine göre 1,5 kat, iki yıl öncesine göreyse 4,5 kat arttı.

İhbarlar, iş başvurularında olduğu gibi Başkanlığın "www.mit.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.

İnternet sitesindeki "Nasıl yardım edebilirsin" sekmesini seçenler, "Eğer ulusal güvenliğimize zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz bunu bizimle paylaşmanızı isteriz." ifadelerinin yer aldığı ihbar sayfasına yönlendiriliyor.

İhbarlar, hem isim, soyadı, iletişim bilgileri girilerek hem de isim verilmeden ihbar yapılabiliyor. Sayfada "Asılsız ihbarın yasal takibata neden olacağı" uyarısı da yapılıyor.

Son dönemdeki diziler etkili oldu

MİT'e yönelik ihbar ve iş başvurusu sayısının artmasında son dönemde televizyon kanallarında yayınlanan ve teşkilatı merkeze alan dizilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Söz konusu dizilerde MİT'in Türkiye'ye yönelik tehditlerle mücadele yöntemleri sırasında yaşananlar konu ediliyor.

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