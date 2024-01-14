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MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti

MİT Başkanlığı, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.

MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.

Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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