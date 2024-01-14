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Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Bakanlar, 16 Ocak'ta TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da milletvekillerine, terör örgütü PKK'nın saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin bilgi verecek.

Aynur Ekiz  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek

TBMM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör saldırılarına yönelik TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in terör saldırılarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.

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