Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek
Bakanlar, 16 Ocak'ta TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da milletvekillerine, terör örgütü PKK'nın saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin bilgi verecek.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör saldırılarına yönelik TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.
Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.
Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in terör saldırılarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.