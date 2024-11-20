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MİT, kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökerttiği operasyonla terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Utku Şimşek  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
MİT, kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökertti

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, bir siber suç ağının yasa dışı yollarla ele geçirdiği kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullandığını tespit etti.

Siber suç ağına yönelik operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Operasyonla deşifre edilen suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknolojik yöntemler ve teknikler kullandığı belirlendi.

Uluslararası suç ağlarıyla işbirliği

Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla işbirliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki caydırıcılığını güçlendirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak adına operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.

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