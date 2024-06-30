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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi.

Cankut Taşdan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Kalın ve Heniyye, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Kalın, Heniyye'nin İsrail'in saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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