Dolar
13.70
Euro
15.49
Altın
1,799.58
ETH/USDT
3,360.00
BTC/USDT
42,939.00
BIST 100
2,009.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları’nın temel atma töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in enfeksiyonu kontrol altına alındı. Asiye'ye yeni operasyon gerçekleştirilecek.

Ayşe Yıldız   | 06.01.2022
Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Antalya

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Asiye'ye annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de yanında bulunarak destek oluyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi.

Çocuğun neşesinin yerinde olduğunu anlatan Özkan, "Ailesi yanında, morali iyi. Yiyor içiyor, konuşuyor. Yeni operasyon planlıyoruz, ameliyat önümüzdeki hafta olacak. Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili operasyon yapacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Ömer Özkan da minik Asiye'yi yakından takip ettiklerini, bir hafta 10 gün içinde ikinci operasyonu yapacaklarını ifade etti.

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum
Aşı timleri Muş'un karlı yollarını aşarak en ücra köylere ulaşıyor
Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

Benzer haberler

Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Doğayla tarihin buluştuğu Termessos'u 25 bin kişi ziyaret etti

Antalya'da 0-3 yaş grubu çocuklar için özel park

Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Ülkesinde yanlış teşhis konulan Liberyalı genç Antalya'da şifa buldu

Ülkesinde yanlış teşhis konulan Liberyalı genç Antalya'da şifa buldu