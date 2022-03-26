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Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi

Mimari ve Şehircilik Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "kanserli" olduğu gerekçesiyle 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi.

İrem Demir   | 26.03.2022
Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Çırağan Caddesi'nde çınar ağaçlarının kesildiği yerde gerçekleştirilen basın açıklamasını, Mimari ve Şehircilik Platformu adına mimar Songül Turhan okudu.

Tarihi, kültürel ve ekolojik tahribatlar ile hayvanlara yönelik kötü davranışların kamuoyunu derinden üzdüğünü ifade eden Turhan, "Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin çevreye, ağaçlara ve hayvanlara karşı işlediği ilk vukuat değil bu. Hatırlarsanız geçen yıl da Adalar'da can dostlarımız, yüzlerce atın ölüme terk edildiğine şahit olduk. 'Adalar'daki atlarımızı o çileden kurtaracağız, onlara yeni yuvalar hazırlayacağız' dediler ama ne yazık ki İstanbul'u atlarımıza mezar ettiler. Şimdi de İstanbul'un canlı şahitleri olan asırlık çınar ağaçları için önleyici tedbirler almak yerine, onları katlederek bir mirası ve doğal güzelliği de yok ediyorlar." diye konuştu.

İBB yetkililerine, ağaçların hastalığıyla mücadele etmek yerine neden kesildiğini soran Turhan, şunları kaydetti:

"Biz Mimari ve Şehircilik Platformu olarak sizin bu barbarca siyasetinize karşı çıkıyoruz. İlçemizdeki tarihi çınar ağaçları için hiçbir ön çalışma yapmadan yaptığınız bu katliamı doğru bulmuyoruz. Çevre, ağaç ve hayvanlara yönelik iki yüzlü politikalarınızı şiddetle kınıyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve yaşayan doğal mirasını sizin beceriksiz, iki yüzlü siyasetinize terk etmeyeceğiz. Her sene bir çevre ve doğa felaketini bizlere yaşatan İBB yönetiminin bir sonraki felaketinin ne olacağını maalesef üzülerek ve korkarak takip etmek zorunda kalıyoruz."

Songül Turhan, İstanbulluların haklarını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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