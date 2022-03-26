Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,114.60
BTC/USDT
44,225.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nda konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Sancaktepe Danışma Meclisi’nde konuşuyor.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 26.03.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 936'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'den 2012 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen kızı Sitti Yiğit için gelen anne Aydi Yiğit de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yiğit, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, kızını 10 yıldır görmediğini belirterek, "Kızımı PKK, HDP kaçırdı. Evladımı PKK ve HDP'den istiyorum. Kızım gelmeden eylemden ayrılmayacağım." ifadesini kullandı.

Yiğit, kızından evine dönmesini istedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Karaciğerini taşıdığı oğlu için evlat nöbetinde

Diyarbakır annelerinin kar altında süren evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor

Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor