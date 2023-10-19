Dolar
28.02
Euro
29.62
Altın
1,951.00
ETH/USDT
1,565.00
BTC/USDT
28,410.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de
'(Hastanenin bombalanması) Bu, sözün bittiği yerdir, son derece vahim bir insanlık suçudur'
Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle milli yas ilan edilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet