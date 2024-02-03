Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarışmasından görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası'nda, 377 personelin katılımıyla "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması" yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması"nın 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası'nda yapıldı.
23-30 Ocak 2024 tarihleri arasında 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlasında “2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması” yapıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2024
2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında görev icra eden birliklerimizden (21 Komando Kolu) 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve… pic.twitter.com/v8PKeo0NES
2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında görev icra eden 21 komando birliğinden 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve 224 sözleşmeli er olmak üzere toplam 377 personelin katıldığı yarışmada, 4'üncü Komando Tugayı birinci, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ikinci ve 7'nci Komando Tugayı üçüncü oldu.
Paylaşımda, komandoların katıldığı kol yarışmasından görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.