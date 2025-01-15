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Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye heyetiyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile görüştü.

Yusuf Soykan Bal  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye heyetiyle görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Şeybani'nin Ankara ziyareti dolayısıyla Dışişleri Bakanlığındaki 3+3 formatındaki toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hattab da yer aldı.

Öte yandan, Bakan Güler, toplantının ardından Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.

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