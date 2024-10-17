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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO'da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ikili görüşmeler yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO'da temaslarda bulundu Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Güler, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan iki gün sürecek toplantının ilk günkü oturumlarına katıldı.

DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na iştirak eden Bakan Güler, toplantı öncesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in de aralarında olduğu çok sayıda mevkidaşıyla ayaküstü görüşmeler yaptı.

Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la bir araya gelmiş, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzalamıştı.

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