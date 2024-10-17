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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu muavin yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan muavin İ.G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, 17 kişi ayakta tedavi edildi.

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