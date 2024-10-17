Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu muavin yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan muavin İ.G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, 17 kişi ayakta tedavi edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.