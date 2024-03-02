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Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan Güler'in, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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