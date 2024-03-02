Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan başkanlarla temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan başkanlarla temaslarda bulundu.
Ankara
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bosna-Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin artması için atılan adımların ve her alanda işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki pervasız saldırılarının artık sona ermesi ve 1967 sınırları esas alınarak bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde bir kalıcı barış zemininin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ilerlediğini, Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin önemli olduğunu, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kosova ikili ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ilerlediğini, Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de ağırlaşan insani durumun iyileştirilmesi için çatışmalı sürecin bir an önce sonlandırılıp bölgeye insani yardımların istenilen seviyede ulaştırılması ve uluslararası toplumun bunu zorlayıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.