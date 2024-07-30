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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Oğuzhan Sarı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Ardından ikili arasında görüşme gerçekleştirildi.

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