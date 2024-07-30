Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
Ardından ikili arasında görüşme gerçekleştirildi.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladığı Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/OQBz6xCy0f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2024