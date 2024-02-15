Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerine katılan Güler'in, Mısır ziyaretinin tamamlanmasının ardından Brüksel'e geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yapılacak oturumlara katılacağı ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.