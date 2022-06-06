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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.06.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar-Reznikov görüşmesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

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